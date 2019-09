Sai um gaúcho, entra outro: o Palmeiras confirma a contratação do técnico Mano Menezes para a vaga de Felipão, demitido na segunda-feira

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (03) a contratação do seu novo técnico, Mano Menezes, que será o substituto do demitido Luiz Felipe Scolari. O contrato é válido até o fim de 2021.

O treinador gaúcho, de 57 anos, era um sonho antigo da diretoria alviverde e desta vez estava no mercado depois de encerrar a sua passagem pelo Cruzeiro, pelo qual conquistou a Copa do Brasil (2017 e 2018) e o Campeonato Mineiro (2018 e 2019). Mano Menezes, porém, deve enfrentar forte resistência da torcida.

Logo depois da demissão de Felipão, tiveram início os rumores sobre a chegada de Mano Menezes. Rapidamente, a hashtag #ManoNao, criada por torcedores contrários à chegada do técnico, se espalhou pelas redes sociais. A Mancha Verde, principal torcida organizada do Alviverde, endossou o descontentamento de boa parte dos torcedores.

Muitos torcedores alviverdes reclamaram da identificação de Mano Menezes com o rival Corinthians, clube pelo qual ganhou a Série B (2008), a Copa do Brasil (2009) e o Campeonato Paulista (2009), e também do estilo de jogo defensivo e que se assemelha em alguns aspectos ao modelo de Felipão.

Em suas redes sociais, Mano Menezes prometeu empenho. “Grandes sonhos precisam de grandes decisões. Ao Palmeiras e à torcida palmeirense o meu sim: ‘Sou Palmeiras, sim senhor!’ Vamos trabalhar cada segundo para conquistarmos esse sonho juntos. Nossos adversários têm que ser os outros”, escreveu. Chegam com ele o auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Eduardo Silva.