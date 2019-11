Saiba como chegam Inter e Grêmio para o Grenal deste domingo, na Arena, pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro

Um dos mais tradicionais clássicos do futebol brasileiro, o Grenal chega à sua 422ª edição neste domingo, às 18h, pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, na Arena, coloca os dois arqui-rivais em uma disputa direta por vaga ou aproximação do G4, zona que garante a entrada direta na Copa Libertadores da América.

O Grêmio está em quinto lugar, com 47 pontos, enquanto o Inter vem logo atrás, na sexta colocação, com 46. Caso o Inter seja o vitorioso, subirá do sexto para o quinto lugar na tabela. Já o Tricolor, se vencer, pode chegar ao quarto lugar na tabela, ocupado pelo São Paulo (49 pontos) e que enfrenta fora de casa a Chapecoense, na noite desse sábado.

Grêmio

Como de costume na véspera de grandes jogos, na manhã desse sábado o Tricolor trabalhou com portões fechados na Arena. Após duas vitórias consecutivas, o time quer se colocar de vez na briga pela vaga direta à Libertadores do ano que vem.

Ausentes na vitória de 3 a 1 sobre o Vasco, por suspensão, o zagueiro Kannemann e o volante Matheus Henrique têm retorno assegurado ao time, assim como o volante Maicon, que havia sido preservado por dores no joelho.

Fora da rodada anterior por questões médicas, o defensor Geromel e o meia Alisson treinaram normalmente durante a semana e também estão em condições.

Tudo indica que o técnico Renato Portaluppi começará o primeiro tempo com Paulo Victor, Léo Moura, Geromel, Kannemann, Cortez, Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Tardelli, Everton e Luciano.

“É um jogo como qualquer outro do Campeonato Brasileiro e vale três pontos, mas a gente sabe da rivalidade entre as duas equipes e da importância do clássico”, declarou Matheus Henrique na coletiva de imprensa. “A gente sabe da força do nosso elenco, ainda mais em casa, mas vamor entrar em campo com humildade e respeitando o adversário.”

Inter

A segunda e última preparação do Colorado para o clássico também foi encerrada na manhã desse sábado, no estádio Beira-Rio, e igualmente com portões fechados à imprensa. O técnico Zé Ricardo não deu indícios de qual time colocará em campo em sua terceira rodada no comando do elenco.

A única certeza, até o momento, é o desfalque do lateral-direito Heitor, que última quinta-feira recebeu o terceiro cartão amarelo no empate de 1 a 1 com o Athletico-PR. Por outro lado, o zagueiro Bruno Fuchs retorna de suspensão automática e está à disposição, apesar do retorno do titular Rodrigo Moledo, recuperado de lesão e que deve formar dupla de defesa com Victor Cuesta.

O lateral Bruno (um dos possíveis substitutos de Heitor) concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Parque Gigante. O camisa 2 falou sobre a expectativa para o duelo: “Treinamos hoje para estar bem amanhã e vamos lutar para sair da Arena com um bom resultado. Acredito que será um belo jogo e muito disputado”.

No site oficial do clube, o discurso é de hegemonia em Grenais desde 1910, ano do primeiro enfrentamento direto. “Em 421 jogos disputados entre os dois clubes, foram 156 vitórias do Inter, 134 empates e 131 derrotas”.

(Marcello Campos)