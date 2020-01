Brasil Saiba como é definida a data do carnaval

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

(Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Todo ano paira aquela dúvida na cabeça dos foliões: será que o carnaval é em fevereiro ou em março? Sem data fixa, cada ano a folia começa em um dia diferente. Mas, como saber em qual dia vai ser?

Tudo começou com a ideia de um papa, que decidiu padronizar o calendário através das estações do ano. Por volta de 1582, Gregório XIII resolveu repensar o calendário, alterando as datas das comemorações cristãs. E, com essa reformulação toda, o carnaval, que é uma das mais tradicionais festas pagãs comemoradas há séculos, também sofreu mudanças.

Tudo inicia com a Páscoa. Para calcular essa data, é preciso saber o que é equinócio – quando o dia e a noite têm exatamente a mesma duração: 12 horas cada. E ele acontece por volta do dia 20 de março de cada ano. No Hemisfério Sul, é o equinócio de outono, e no Hemisfério Norte, o de primavera.

Com isso, o papa Gregório determinou que a Páscoa seria comemorada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, depois do equinócio.

Então, sete dias antes da Páscoa é celebrado na Igreja Católica o Domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa. E, exatamente 40 dias antes, é a terça-feira de carnaval. Ou seja: o carnaval é comemorado 47 dias antes da Páscoa.

Em 2020, a terça-feira de carnaval será no dia 25 de fevereiro.

