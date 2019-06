Saiba como Tite convenceu Fernandinho a voltar à Seleção

Ainda era outubro de 2018, pouco mais de três meses após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo da Rússia, e Tite fazia questão de elogiar as “virtudes morais e técnicas” de Fernandinho. O volante saiu em baixa do Mundial por causa do gol contra diante da Bélgica e voluntariamente nem queria saber mais de Seleção. Mas a nova chance veio na Copa América, muito por causa dessa confiança demonstrada por Tite, que deu a condição de titular ao atleta na estreia contra a Bolívia.

O gol contra involuntário na Rússia remeteu à atuação tenebrosa no 7 a 1 contra a Alemanha, quatro anos antes. A frustração do jogador de 34 anos se somou a um problema pessoal. Pai de um casal de filhos e casado há 12 anos com Glauce, Fernandinho se viu com um fardo que o motivou a pedir para não ser convocado.

Depois da Copa, foram três listas sem ele até que houvesse a decisão de voltar à Seleção. Fernandinho queria distância, inclusive na convocação de outubro de 2018, quando Tite expressou publicamente o tamanho da admiração pelo volante do Manchester City. Mas o cenário mudou com o passar do tempo.

“Tive uma conversa com o Tite, pedi para não ser convocado. Depois, conversamos novamente. Acertamos que estaria à disposição. Estou aqui na Copa América com o mesmo desejo, a mesma gana de antes. As dificuldades fazem com que você cresça. Os problemas que eu tive, não só pela Copa do Mundo, mas problemas pessoais em geral, fizeram com que eu crescesse como pessoa”, disse Fernandinho.

O atleta estaria na convocação de março, quando o Brasil enfrentou Panamá e República Tcheca. Isso indica que já havia uma preferência do técnico por ele em detrimento a Fabinho, do Liverpool. A presença do jogador do City nas partidas só não foi possível por causa de uma lesão muscular.

A insistência de Tite contagiou o meio-campista. “A confiança do treinador em mim, como pessoa e como jogador, isso para mim foi fundamental. Fabinho fez uma temporada espetacular pelo Liverpool, conseguiu se sagrar campeão europeu. Tenho um grande respeito por ele. É um jogador jovem, que provavelmente estará em convocações futuras”, afirmou Fernandinho.

Quanto à reação da torcida, sentida principalmente nas redes sociais, Fernandinho adota um tom de resignação, mas que deixa uma brecha para ser compreendido como ironia: “Aqui no Brasil sabemos que todos entendem de futebol. Então, você tem que respeitar a opinião das pessoas”.

