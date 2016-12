Saiba em que celulares o WhatsApp vai parar de funcionar a partir do mês que vem

Se você tem um celular bastante antigo, provavelmente não vai poder utilizar mais o WhatsApp. O aplicativo de mensagens deixará de funcionar nos sistemas operacionais de celulares em 2017.

O popular app não oferecerá mais suporte a celulares que rodam Android 2.1 ou 2.2, Windows Phone 7 e iPhone 3GS/iOS6 em janeiro de 2017.

Já a partir de 30 de junho, o WhatsApp deixará de ser viável no Blackberry OS and Blackberry 10, Nokia S40 e Nokia Symbian S60.

“Enquanto olhamos para os próximos anos, queremos focar nossos esforços em plataformas mobile que a vasta maioria dos nossos usuários utiliza”, disse o WhatsApp em nota.

A mudança significa que se você tem algum aparelho com os sistemas citados terá que trocar por um novo para continuar conversando com amigos e familiares. Por outro lado, é possível que o aplicativo tenha mais melhorias quantitativas nos próximos anos com as mudanças.

“Esta foi uma decisão difícil de ser feita, porém foi a certa para que pudéssemos oferecer para as pessoas melhores maneiras de manter contato com família, amigos e entes queridos utilizando o WhatsApp”, declarou a empresa.

Chamadas de vídeo pelo WhatsApp.

Recentemente, o WhatsApp decidiu liberar as videochamadas para todos os seus usuários – independentemente do sistema operacional usado. A iniciativa vem com um pouco de atraso em relação a outros aplicativos de mensagens, tais como o Skype e o próprio Messenger.

Para fazer as chamadas com vídeo, basta entrar na aba chamadas, ir em contatos (menu com o símbolo de um telefone e um +, no canto superior direito), selecionar o amigo com quem deseja conversar e apertar o ícone em formato de uma filmadora.

Durante a própria chamada, é possível alternar entre as câmeras frontal e traseira e silenciar a chamada. Parece que a interface de usuário varia ligeiramente no Android e no iPhone em termos de onde o vídeo picture-in-picture é exibido.

Vale lembrar que o recurso só funciona caso o contato também tenha instalado a nova versão do WhatsApp. Caso contrário, o usuário receberá a seguinte mensagem: “Chamada não completada. O usuário precisa atualizar o WhatsApp para receber chamadas de vídeo”.

