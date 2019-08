Saiba o que fazer se você for mordido por um cachorro ou um gato

Quando os animais têm uma vida 100% domiciliada – não tem acesso à rua, no caso dos gatos, fazem visitas frequentes ao médico veterinário e estão com as vacinas e vermifugação em dia, essa ocorrência pode não ser algo tão preocupante. No entanto, mordidas de animais merecem atenção, uma vez que eles podem ser portadores de algumas zoonoses (doenças transmitidas ao homem por animais de estimação ou não).

A raiva, embora não muito comum na maioria das regiões brasileiras, é uma preocupação real e pode ser uma das causas de ataques e mordeduras. Sendo assim, quando alguém é mordido por um animal desconhecido ou sem a vacina anti-rábica, a orientação é que a pessoa faça um tratamento preventivo da doença. O protocolo para isso é estipulado por institutos especializados e alguns hospitais de referência em nosso País.

A esporotricose, uma doença que vem se alastrando pelo Brasil, também é uma zoonose que pode ser transmitida por meio de arranhões e mordidas do gato infectado. Causada por um fungo, ela é de difícil tratamento. Quando é sabido que o gato possui o problema, o indicado é manuseá-lo com proteção como luvas e óculos.

Conhecida como a “doença da mordida do gato”, a enfermidade causada pela bactéria Pasteurella multocida pode causar fortes dores no local e requer a administração correta de antibióticos para não agravar o quadro. Se não tratada, essa infecção pode se alastrar pelo corpo, causando consequências graves.

Abaixo, uma lista com dicas sobre o que fazer ao ser mordido por um gato, cachorro, ou outro animal:

1) É muito importante lavar bem a ferida com água e sabão, deixando a água escorrer durante alguns minutos sobre o ferimento. Gatos e cachorros de estimação costumam ser dóceis e apegados aos seus humanos, mas, é comum que vez ou outra, o pet decida morder, seja por brincadeira ou para se defender;

2) É importante retirar totalmente o sabão após a lavagem para não interferir na ação dos medicamentos que podem ser aplicados no local da mordida pelos profissionais especializados;

3) Acalme o sangramento com um pano limpo;

4) Depois, irrigue abundantemente o ferimento com soro fisiológico a 0,9%.

5) Em seguida, imobilize e eleve o membro afetado;

6) Mantenha a ferida coberta até ver o seu médico;

7) Após os primeiros socorros, a vítima deve ser levada a um serviço de saúde para receber tratamento e orientações adequadas;

8) É provável que a pessoa que foi mordida receba também vacina ou soro antirrábico, uma vez que o gato também pode transmitir a raiva, como o cão e outros animais;

9) Depois de ver o seu médico, mude o curativo várias vezes ao dia;

10) Fique atento aos sinais de infecção, incluindo vermelhidão, inchaço, dor aumentada e febre.

