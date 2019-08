Saiba o que Luan Santana comprou com seu primeiro cachê de R$ 50

Luan Santana ainda guarda as memórias do início da carreira. Ao dar uma entrevista para o canal de vídeos de Matheus Mazzafera, o cantor relembrou seu primeiro cachê: R$ 50 e relevou o que comprou com o dinheiro. “Meu primeiro salário foi R$ 50 que meu pai deu para o cara da festa, para o cara da festa me dar. Eu comprei um tênis”, disse.

Quando passou a faturar mais, os sonhos de consumo também ficaram um pouco mais valiosos. Ao ser questionado sobre o que comprou com seu primeiro cachê mais alto, Luan disparou. “Uma Ferrari”.

O cantor, que admitiu ser apaixonado por carros, deu a entender que está com seu “vício” mais controlado ultimamente e falou sobre o jatinho que, segundo ele, é usado basicamente para trabalhar. “Eu usei para passear uma vez. Só uma vez, que eu fui para Noronha. Das outras vezes é só vai, trabalha e volta”, contou.

