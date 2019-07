Saiba por que fazemos mais xixi no inverno

Apesar de ser mais difícil beber água no inverno, é nessa estação do ano que temos mais vontade de fazer xixi. E a explicação está no hipotálamo, que regula a temperatura do nosso corpo. “O hipotálamo é responsável por regular a temperatura do corpo, que é de 37 graus. Quando está quente, suamos para resfriar o corpo. Quando está frio, esse líquido se acumula no corpo e é eliminado pelo xixi”, explica o clínico geral Carlos Eduardo Pompilio.

É necessário beber, em média, cerca de dois litros de água por dia, seja no frio ou no calor. A falta de água causa desidratação e os sinais são boca seca, falta de lágrimas, intestino preso, pele grudenta, olhos fundos e, em bebês, moleira funda.

Como saber se bebeu água suficiente?

Dica de ouro do Bem Estar: olhe a cor do xixi! No inverno sentimos menos sede porque o corpo perde menos água. O adulto costuma fazer xixi de quatro a cinco vezes ao dia, mas isso pode variar.

Um jeito simples de descobrir se você está hidratado é olhando a cor do xixi. Se ele estiver escuro é sinal de que você precisa de mais água. Se estiver transparente, não há com o que se preocupar.

Incontinência urinária

Cerca de 10% dos brasileiros têm incontinência urinária. E ela não atinge apenas pessoas idosas. Apesar de atingir mais as mulheres e os idosos, qualquer pessoa pode ‘perder urina’. Toda perda involuntária de xixi é considerada como incontinência urinária. Tipos de incontinência: De esforço: ocorre frequentemente em pessoa que teve algum tipo de lesão do esfíncter da uretra ou que tem prolapso de bexiga. Isso significa que ela terá perda de urina ao espirrar, tossir, rir, levantar algo, subir escada, fazer atividade física. Os tratamentos começam com técnicas comportamentais e fisioterapia. De urgência ou bexiga hiperativa: é um desejo de urinar que é tão forte que a pessoa não consegue chegar ao banheiro a tempo. A síndrome da bexiga hiperativa é a principal causa dessa incontinência. O tratamento também começa com terapia comportamental e fisioterapia. Também há a opção de uso de toxina botulínica e um implante de neuromodulador. Mista: ocorre quando o paciente tem os dois tipos ao mesmo tempo. Algumas mudanças de hábitos no estilo de vida podem ajudar a prevenir a perda de urina. Isso inclui o controle de ingestão de líquidos, programação para urinar, treinamento da bexiga e programação de intervalo de micções, perda de peso, parar de fumar, controlar hipertensão e diabetes. O tratamento pode ser feito através de fisioterapia, cones vaginais, estimulação elétrica, cirurgia ou toxina botulínica. Por que bebês e idosos precisam de mais água do que os adultos? Eles têm mais água no corpo do que os adultos. Entretanto, os bebês perdem água com mais facilidade. Já os idosos têm mecanismos que bloqueiam a sede. Por isso se desidratam com mais facilidade.

Deixe seu comentário: