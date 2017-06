Saiba quais são os cuidados que devem ser tomados com os animais de estimação durante o inverno

O excesso de chuvas e a proximidade do inverno, que inicia oficialmente no dia 21 de junho, exige atenção especial aos animais de estimação. A utilização de cobertores e espaços bem abrigados nas residências, especialmente à noite, quando as temperaturas caem, são cuidados básicos com os pets.

A médica veterinária Kátia Gueiral Lima, da Unidade de Medicina Veterinária da Diretoria dos Direitos dos Animais da prefeitura de Porto Alegre, detalha procedimentos importantes para esse período, desde a alimentação aos cuidados de higiene e roupas especiais. “Na hora de vestir nossos pets, por exemplo, devemos cuidar para o fato de que alguns são alérgicos a tecidos sintéticos, como acontece com muitos de nós”, alerta. As roupas também podem provocar nós em pelagens longas, alguns bem difíceis de tirar. Roupas confeccionadas em algodão e que não atrapalhem a movimentação dos animais são as mais recomendáveis.

Banho e passeios

Outros cuidados importantes são com o banho e horário de passeios. Secar bem o animal, após uma ducha com água morna, afasta a possibilidade de fungos na pele e doenças como otite. “Na lavagem, se deve evitar o uso de substâncias irritantes, preferindo sempre produtos leves como o sabão de coco ou glicerina”, recomenda. Os passeios devem, preferencialmente, acontecer em horários de sol.

Vacinas em dia

Os dias de frio não significam que se deva descuidar de itens importantes para a saúde animal, como a aplicação de vacinas. “Comumente, no inverno, as pessoas diminuem o controle de ectoparasitas como pulgas , carrapatos e mosquitos. É um grande erro pois mesmo em menor número, eles continuam no ambiente provocando doenças e processos alérgicos”, explica Kátia. O recomendável é manter o uso de coleiras inseticidas e produtos tópicos.

Gripe e febre

Animais também contraem gripes. Em caso de temperatura corpórea do cão ou gato mais elevada, essa deve ser aferida com o uso de termômetros locais adequados e não pelo nariz como muitos tentam. “O animal com febre fica abatido, diminui a alimentação, com sintomas muito parecidos com os nossos e deve ser imediatamente encaminhado para consulta”, afirma a médica veterinária.

Medicação e alimentação

Outro erro é o uso de substâncias anti-inflamatórias que podem provocar o óbito do pet, vítima de perfuração gástrica. “Os felinos, por exemplo, são intolerantes a medicações como o paracetamol , o que tem levado muitos à morte”, relata. A quantidade e o tipo de ração oferecida aos animais deve ser a mesma nas quatro estações do ano.

Comentários