Salários dos servidores estaduais de julho só serão quitados no dia 13 de agosto

Nesta terça-feira (23), o governo do Estado anunciou que começará a pagar os salários dos servidores referentes ao mês de julho apenas no dia 13 de agosto. Nessa data, serão quitados salários de até R$ 2,5 mil, o que representa 53,8% da folha. O cronograma de pagamento das demais faixas salariais será anunciado no dia 31 deste mês.

Os funcionários públicos que ganham acima dos R$ 4,5 mil terão seus salários pagos de forma parcelada. Nesta quarta-feira (24), mais uma parcela será paga, de R$ 1,1 mil, quitando salários de até R$ 5,6 mil, ou 83,6%.

