Sandy e Junior farão show extra no Rio e apresentações nos Estados Unidos e Portugal

A turnê “Nossa História”, que reúne por um breve período a dupla Sandy e Junior, não deve ficar restrita apenas aos palcos do Brasil. Segundo o Blog do jornalista Léo Dias, o espetáculo desembarcará em dois países do exterior.

Promovido pela Live Nation, o primeiro show acontece em outubro, mais precisamente no dia 2, em Nova York. Lá a apresentação rola no Barclay Center, espaço que já recebeu nomes como Beyoncé, Madonna, Backstreet Boys e Jay-Z. No dia 6 de outubro, por sua vez, é hora dos fãs portugueses matarem a saudade. Lá a apresentação rola em Lisboa na Altice Arena, espaço com a maior capacidade de lugares do país.

Já no Rio de Janeiro, além das apresentações deste fim de semana, dias 2 e 3 de agosto, Sandy e Junior cantam novamente num show no dia 9 de novembro, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.

Esta será a última apresentação da turnê e terá parte de sua renda doada a artistas e projetos assistenciais. E vale lembrar que dia 21 de setembro, a dupla estará em Porto Alegre fazendo show na Arena da Grêmio.

