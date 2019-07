Sandy e Junior lançam aplicativo com conteúdo para fãs que forem ao show

Nesta sexta-feira (12), os irmãos Sandy e Junior lançaram aplicativo com conteúdo para os fãs que forem ao show. O app, que está disponível gratuitamente em iOS e Android, conta com playlists exclusivas criadas pela dupla e ajuda os fãs a chegarem aos shows da turnê, numa espécie de GPS.

Além disso, quem fizer o download de “Sandy & Junior” também pode conferir uma linha do tempo sobre a história dos cantores e visitar as redes sociais deles. Outra função, exclusiva para quem for ao show, possibilita a interação durante a apresentação. Para participar da experiência lúdica, o fã deve ligar a câmera e o microfone e filmar o que acontece no palco para que possa interagir através do celular.