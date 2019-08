Sanremo destaca linha Freshy e organizadores na Eposul

A tradição e a inovação da líder em utilidades domésticas no Brasil estarão presentes na Eposul. A Sanremo leva para o 3º Encontro Profissionais de Organização do Sul do País – Eposul 2019 seu principal lançamento de 2019. A coleção de potes Freshy da Sanremo estará em destaque no evento, de 16 a 17 de agosto, na Fiergs, em Porto Alegre. A expectativa da organização é receber um público especializado de 300 pessoas, especialmente personal organizers, nos dois dias do encontro.

Para atender a crescente demanda por organização de ambientes e durabilidade dos alimentos, a empresa lançou este ano a Linha Freshy, formada por potes com travas resistentes que impedem a passagem de ar. Assim, os alimentos são conservados por mais tempo e evita-se o desperdício.

A diversidade de tamanhos da coleção Freshy abre espaço para composições modulares e uma melhor distribuição em prateleiras, armários, refrigeradores ou freezers. Os potes, nos formatos horizontal e vertical, têm dimensões diversas em mais de dez tamanhos disponíveis.

Os produtos podem ser vendidos individualmente ou em conjunto. Alguns potes apresentam divisões internas, o que aprimora ainda mais a questão da conservação, um conceito essencial da coleção. Assim, alimentos diferentes não ficam em contato e têm melhores condições de preservação.

Na coleção, a Sanremo aliou tecnologia e design. Borracha integrada que facilita a limpeza, design planejado para empilhamento seguro e composições modulares estão entre os atributos da linha Freshy.

Os potes também chamam atenção pela beleza e praticidade. Na avaliação de qualidade, estão presentes os valores da Sanremo em que todas as matérias-primas utilizadas são virgens, os pigmentos são atóxicos e livres de BPA (Bisfenol-A). Outro diferencial é a versatilidade. Os potes podem ir ao freezer, micro-ondas ou lava-louças.

Deixe seu comentário: