Santa Casa de Misericórdia precisa de doações de sangue e leite

A Santa Casa de Misericórdia está em estado de alerta em relação aos estoques de sangue e de leite. O Banco de Sangue registra queda no número de doações desde segunda-feira (25), enquanto o Banco de Leite Humano atual corresponde a apenas 800ml/dia, sendo que o necessário é, em média, 4,5L/dia.

A carência em ambos armazenamentos prejudica a assistência oferecida aos pacientes internados na instituição, que vão desde recém-nascidos que estão na UTI Neonatal da Maternidade Mário Totta até adultos em situação de emergência. “O leite humano é o melhor alimento para os bebês prematuros, portanto, reforçamos que a necessidade de doações para nosso banco é constante, mas agora atingimos um nível crítico”, atenta Claudia Nunes, nutricionista da Santa Casa. Já o sangue, vital para a sobrevivência do corpo humano, é fundamental no momento em que o paciente necessita passar por uma transfusão sanguínea. Sem afetar a saúde do doador, a quantidade retirada pode salvar vidas.

Quem pode doar

Leite – A mãe deve estar amamentando o seu bebê e possuir excedente de leite no peito. A doadora não pode ser fumante, usuária de drogas ou estar usando de medicações que impeçam a amamentação. O contato inicial pode ser realizado por telefone, através do número (51) 3214-8284 ou pessoalmente (Rua Prof. Annes Dias, 295). O hospital funciona todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, das 7h às 19h30.

Sangue – O doador deve apresentar documento com foto (válido em todo território nacional), ter entre 16 e 69 anos de idade (menores devem estar acompanhados por responsáveis legítimos) e pesar mais de 50 quilos. Para doar, é necessário se dirigir ao Banco de Sangue (Av. Independência, 75) de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h ou sábado das 7h30 às 12h. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (51) 3214-8025.

