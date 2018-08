Santa Casa precisa de doações de sangue

O Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (Av. Independência, 75) está precisando de doações de sangue de todos os tipos. A condição básica para doar sangue é apresentar um documento com foto, ter entre 16 e 69 anos de idade e ter peso acima de 50 kg. O horário de coleta é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e, aos sábados, das 7h30 às 12h (aos sábados são atendidas 90 pessoas, mediante entrega de senha por ordem de chegada). Informações podem ser obtidas no telefone 51 3214-8025.

Orientação

O sangue é um composto de células responsável por levar oxigênio a cada parte do corpo, defender o organismo contra infecções e participar na coagulação. Por ser vital, quando uma pessoa precisa de uma transfusão de sangue ela precisa de um doador. A quantidade de sangue retirada não afeta a saúde do doador porque a recuperação é imediatamente após a doação. Todo sangue doado é separado em diferentes componentes (como hemácias, plaquetas e plasma) beneficiando, assim, mais de um paciente com apenas uma doação. As orientações básicas para ser doador podem ser conferidas aqui: https://goo.gl/5LpaXd.

