São Paulo anuncia oficialmente a contratação do lateral Daniel Alves

Daniel Alves é do São Paulo. O lateral-direito, de 36 anos, chegou a um acordo com o Tricolor nesta quinta-feira (01) para um contrato até dezembro de 2022. O jogador usará a camisa 10.

Sem clube desde o fim do contrato com o Paris Saint-Germain, no fim de julho, Daniel Alves aceitou o projeto a longo prazo oferecido pelo São Paulo, que visa colocá-lo na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O São Paulo anunciou a contratação com uma publicação nas redes sociais em que mostra um porta-retratado de Daniel Alves menino e uma televisão que exibe imagens do Tricolor bicampeão do mundo contra o Milan, no Japão, em 1993. Ao fundo, Daniel Alves narra:

“Agora é domingo e nós estamos assistindo o futebol na TV preto e branca. Esse é o melhor dia da semana com muita alegria em nossa casa”, disse o lateral.

Em seguida, o vídeo mostra imagens do Morumbi:

“Agora é 2019, e eu poderia ter escolhido qualquer lugar para jogar, mas escolhi voltar para o Brasil, pelo meu país, pelo meu povo, pelo meu clube de coração. É irreal, mas estou aqui”, afirmou Daniel Alves.

O São Paulo vinha conversando com os atuais patrocinadores além de novas empresas na tentativa de buscar maneiras de viabilizar o lateral-direito.

O diretor executivo de futebol Raí foi o responsável direto nas negociações pelo capitão da Seleção. O atleta está de férias em Fortaleza e deve chegar à capital paulista nos próximos dias para ser apresentado.

“Daniel Alves é a personificação do que essa gestão vislumbra para o São Paulo. Um dos principais jogadores no mundo e reconhecido pelo seu imenso profissionalismo, por sua determinação ferrenha e sua sede interminável por títulos e vitórias. É, também, um cidadão engajado socialmente e apaixonado pelo nosso país. O São Paulo, portanto, ganha em todas as frentes possíveis. Um dia disse ao Daniel que ele viria jogar no São Paulo, seu clube do coração. Hoje tenho a imensa alegria e orgulho de ter cumprido essa promessa”, disse o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, em comunicado no site do clube.

Daniel Alves foi eleito o melhor jogador da última Copa América. A conquista do torneio de seleções pelo Brasil, no Maracanã, foi o 40º título da carreira do lateral.

Aos 36 anos e em sua 19º temporada como profissional, ele foi campeão, em média, mais de duas vezes por ano. Daniel Alves é o jogador com mais títulos na carreira da história do futebol.

O histórico do jogador contrasta com o momento do São Paulo. O Tricolor não conquista um título desde 2012, quando venceu a Copa Sul-Americana.

A chegada de um lateral-direito era a prioridade da diretoria nas últimas semanas. Antes da contratação de Daniel Alves, o técnico Cuca contava apenas com Igor Vinícius para a posição.

