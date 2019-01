Sarau Voador para Vinicius de Moraes será no próximo dia 24 no Cisne Branco

O Sarau Voador – Literatura e Improvisos Transcriados realiza no dia 24 de janeiro, uma edição especial dentro da programação do 20º Porto Verão Alegre, em homenagem ao mestre Vinicius de Moraes.

Com o tema “Bênção, Poetinha”, a atriz Deborah Finocchiaro e o jornalista Roger Lerina recebem a cantora Anaadi, o maestro do Expresso 25 Pablo Trindade e o artista visual Alexandre Carvalho, que fará ilustração ao vivo. O sarau ocorre às 20h30, no Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco. A saída do barco acontece às 20h, do Atracadouro do Gasômetro.

Poeta do amor e da comunhão, Vinicius de Moraes passou a vida rompendo convenções sociais. Foi da poesia culta à popular, misturando ritmos brancos com negros, samba com candomblé e o comportamento aristocrático com o boêmio. Derrubou convenções também na área literária, usando o soneto após a revolução modernista de 1922, que cassava a composição dos 14 versos. Diplomata de carreira, escandalizou a sociedade ao dar entrevistas cantando com um copo na mão.

Os convidados

Destaque do programa The Voice em 2013, Anaadi agora é do mundo. Foi indicada a três categorias do 19º Grammy Latino, braço latino-americano da mais importante premiação da indústria musical: Gravação do Ano, com a canção É Fake (Homem Barato), Artista Revelação e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com o disco Noturno.

É a única representante do Brasil na disputa de Gravação do Ano, um dos prêmios mais cobiçados do Grammy Latino, que tem entre os 10 concorrentes nomes como o uruguaio Jorge Drexler. A cerimônia de premiação acontece no dia 15 de novembro, nos Estados Unidos.

Já o maestro, compositor e arranjador uruguaio Pablo Trindade-Roballo, nascido em Montevidéu, Uruguai, em 1961, é regente e Diretor do grupo Expresso 25 de Porto Alegre, RS, Brasil, desde outubro de 1996. Foi diretor e arranjador dos grupos “Allcanfour” e “Sinfrack”, em Buenos Aires (Argentina), diretor do Projeto Fábrica de Artistas, na cidade de Botucatu (São Paulo) e diretor do projeto “Música em Movimento” em escolas estaduais na cidade de Porto Alegre.

Suas composições e arranjos integram o repertório de grupos vocais e coros da América e da Europa. Tem ministrado cursos de Regência Coral, Arranjos, Coro de Música Popular Brasileira e Dinâmica de Canto em grupo em diversas cidades de Alemanha, Brasil, Espanha e Uruguai.

SERVIÇO

O Que: 20º Porto Verão Alegre | Sarau Voador – Edição “Bênção, Poetinha”

Onde: Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco

Quando: 24 de janeiro | Quinta-feira | 20h30

Saída às 20h do Atracadouro do Gasômetro (atrás da Usina do Gasômetro)

Ingressos: Inteira R$ 60,00 | Meia R$ 30,00

Ingressos: Antecipados nos pontos de venda do Porto Verão Alegre:

• Praia de Belas Shopping (terceiro andar) | Segunda a sábado, das 10h

às 22h, e domingo, das 13h às 19h;

• DC Shopping – Casarão Verde – Loja 33 | Segunda a Sexta, das 10h

às 19h.

Online: www.portoveraoalegre.com.br.

