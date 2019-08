O ex-governador José Ivo Sartori (MDB) faz sua primeira atividade partidária desde que encerrou o seu mandato no comando do Palácio Piratini. Ele participa, neste sábado (3), do 12º Encontro de Inverno da Juventude do MDB, em Gramado. O núcleo partidário defende que a seção gaúcha se posicione de maneira firme quanto à cúpula nacional do partido.

