Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Os Starlink ao entrar no Brasil irão passar em cima das cidades gaúchas como Alegrete, Ijuí e Constantina Foto: Egon Filter/Nasa/Divulgação Foto: Egon Filter/Nasa/Divulgação

Os satélites de Elon Musk irão cruzar o céu do Brasil e visíveis no início da noite desta terça-feira (10). É só olhar para o Sudoeste, à esquerda dos planetas Vênus, Saturno e Júpiter que estarão dando o show no céu.

O show começa às 19:16 horas com os satélites começando a aparecer no céu do Rio Grande do Sul. O show dos Starlink dura vários minutos, ao contrário do show único brilhante de alguns minutos da passagem da ISS (Estação Espacial Internacional).

Os Starlink ao entrar no Brasil irão passar em cima das cidades gaúchas como Alegrete, Ijuí e Constantina. Em seguida eles começam a ser observados em Santa Catarina, passando em cima de Chapecó (SC) e Xanxerê (SC).

Às 19:17 horas os Starlink começam a ser observados no Mato Grosso do Sul e Paraná, com os satélites passando em cima de Palmas (PR) e Irati (PR). Às 19:18 horas, os Starlink começam a ser observados em São Paulo, pasando pela região central do Estado.

Os satélites passam em cima de Itaí (SP), Jaú (SP), São Carlos (SP) e Cajuru (SP).

No minuto seguinte entram em Minas Gerais, passando pelo oeste mineiro e passando em cima de Passos (MG), Campos Altos (MG), Abaeté (MG), Montes Claros (MG) e Janaúba (MG). O último Estado a observar os satélites de internet é a Bahia. Os Starlink passam em cima de Brumado (BA), Ibicoara (BA) e Mundo Novo (BA).

