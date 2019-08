O panorama do trabalho na rede de atenção psicossocial de Porto Alegre nos últimos dois anos foi tema do Ciclo de Debates Barbara Starfield de agosto, nesta quinta-feira (8). O palestrante foi o psiquiatra Giovanni Abrahão Salum, responsável pela coordenação da área de Saúde Mental do município. Reunindo cerca de cem profissionais, o evento ocorreu na Universidade Federal de Ciências da Saúde.

