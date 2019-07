Nos dias 26 e 27 de julho, a Savarauto promove uma ação inédita para quem deseja adquirir o seu carro 0km das marcas Mercedes-Benz, Toyota e Jeep. A atividade envolve as 14 lojas do grupo espalhadas pelo Estado, oferecendo nota fiscal de fábrica e taxa zero para os clientes. O estoque de veículos é limitado e, por isso, quem desejar aproveitar estas ofertas deve fazer o agendamento através da landing page mkt.savarauto.com.br/gigantes.

