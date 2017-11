SEBRAE/RS promove seminário de microcervejarias

A quarta edição do Seminário de Gestão para Microcervejarias, evento promovido pelo SEBRAE/RS, reunirá produtores e interessados nesse segmento para um debate sobre o mercado, no dia 1º de dezembro. Além de uma programação completa incluindo cervejarias argentinas convidadas e lançamentos de novos produtos, a entidade apresentará pesquisas e os resultados obtidos com os projetos em 2017. O encontro ocorre na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs – Avenida Assis Brasil, 8787), a partir das 14h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://goo.gl/C2qDNU.

A gestora do projeto pelo SEBRAE/RS, Francine Oliveira Danigno, explica que “o objetivo do seminário é gerar interação entre os mais variados ‘players’ do mercado cervejeiro para propor melhorias no setor, e também disseminar a cultura cervejeira. Além de divulgar os resultados obtidos com as ações ao longo do ano, é um momento importante para apresentar a iniciativa aos novos empreendedores do segmento”, disse.

Na abertura, a palestra “O mercado cervejeiro no RS” contará com a presença da fiscal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Alinne Barcellos Bernd; o sócio-proprietário da Cervejaria Malvadeza, Diego Machado; o Coordenador Estadual de Alimentos e Bebidas do SEBRAE/RS, Roger Scherer Klafke; e o especialista em cerveja e baterista da banda Nenhum de Nós, Sady Homrich. Na sequência, as microcervejarias Zapata (Viamão), Salva Craft Beer (Bom Retiro do Sul) e Farrapos (Passo Fundo) apresentarão seus novos rótulos e novidades para o segmento.

O mercado sul-americano, com destaque para o lúpulos argentino, também estará na programação. O diretor do Anuario Cervejero Craft Breweries e organizador do El Lupulo Al Palo, Festival de la cosecha del Lupulo, em Bolson, Argentina, será um dos palestrantes. O juiz do Beer Judge Certification Program (BJCP) desde 2009 e da World Beer Cup desde 2016, Emilio Ghirardi, integrará o bate-papo.

O crescimento cooperado será tema da conversa com o vice-presidente da Associação Gaúcha das Microcervejarias (AGM), Leonardo Sewald, e a Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel RS), Maria Fernanda Tartoni. Francine destaca que o projeto Polo Cervejeiro conta com 50 empresas gaúchas de diversas regiões. “As ações são focadas em mercados (bares e restaurantes, supermercados e turismo). Os resultados que queremos alcançar é o aumento de clientes e do faturamento das cervejarias do projeto”, informa. A gestora ficará responsável pela apresentação dos resultados gerais de 2017, que contará com a presença do gestor do projeto de Bebidas Premium, Gustavo Rech, e do Coordenador Estadual de Alimentos e Bebidas, Roger Scherer Klafke, ambas ações promovidas pelo SEBRAE/RS.

Ao final do evento os convidados poderão participar do Festival Sul-americano de Cervejarias, que ocorrerá no mesmo local.

Deixe seu comentário: