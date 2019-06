Devido a um preocupante período de seca, o nível da água na reserva de Mossul – no norte do Iraque – está mais baixo do que de costume. O litoral recuou de tal maneira nestes meses que revelou as ruínas de um palácio de 3.400 anos. O achado foi anunciado na quinta-feira (27) por um time de arqueólogos alemães e curdos.

