Secretaria apresenta na Assembleia ações e realizações da saúde no segundo quadrimestre no Rio Grande do Sul

A SES (Secretaria da Saúde) apresentou nesta segunda-feira (18), na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o relatório de gestão e ações da pasta referente ao segundo quadrimestre do ano.

Comandada pela deputada Zilá Breitenbach, a audiência pública teve a participação de parlamentares e de outros representantes da sociedade. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, definiu o encontro como “uma grande oportunidade de mostrar à sociedade gaúcha como neste quadrimestre, de maio a agosto, as ações, os serviços, as auditorias e, especialmente, a execução orçamentária aconteceram. O que nós queremos, no governo, é fazermos entregas para a sociedade de serviços de saúde. É sempre uma boa oportunidade para o diálogo, para a conversa e para mostrarmos onde estamos, para onde vamos e o que queremos”, ressaltou.

A secretária Arita acrescentou: “O governo do Estado prioriza o saúde, mantendo regularmente em dia os pagamentos dos programas municipais e dos incentivos hospitalares. Ao mesmo tempo, está cumprindo o acordo com a Famurs de pagar R$ 13,5 milhões dos R$ 216 milhões da dívida empenhada que encontramos. Apresentamos também o projeto de lei que já está tramitando na Assembleia, visando a dação de imóveis de propriedade do Estado para compensar os municípios o valor não-empenhado, desde 2014, que chega a quase RS 480 milhões”.

A secretária-adjunta, Aglaé Regina da Silva, fez a apresentação do relatório e destacou algumas das importantes ações da SES no segundo quadrimestre. Foi apresentada uma evolução no montante de recursos aplicados na saúde, que subiu de 8,8% para 10,5% da receita. Foram mostrados também dados sobre a produção de serviços ambulatoriais e hospitalares.

A secretária-adjunta destacou ainda algumas ações como o projeto de implantação de um sistema que permite ensino à distância, qualificação da base de dados sobre mortalidade infantil, ampliação em 10% no número de consultas especializadas e exames através da Central Estadual de Regulação Ambulatorial, a planificação da Atenção Primária e o senso da vacinação da febre amarela a fim de ampliar a cobertura vacinal, entre outras atividades.

“São dados que mostram as várias realizações da secretaria no quadrimestre”, destacou Aglaé, ressaltando a importância do diálogo proporcionado pelo encontro com deputados e representantes do Conselho Estadual de Saúde.