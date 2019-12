Porto Alegre Secretaria Municipal de Educação determina recesso nas escolas da rede municipal a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Segundo o comunicado desta sexta, as aulas deverão ser retomadas no dia 6 de janeiro. Foto: Raphaela Auad/SMED PMPA Segundo o comunicado desta sexta, as aulas deverão ser retomadas no dia 6 de janeiro. (Foto: Raphaela Auad/SMED PMPA) Foto: Raphaela Auad/SMED PMPA

A Smed (Secretaria Municipal de Educação) divulgou, no final da tarde desta sexta-feira (20), que já a partir de segunda-feira (23) as escolas entrem em recesso até 3 de janeiro. Não foi informado o motivo da mudança repentina de calendário, nem as adequações necessárias.

Segundo a secretaria, a determinação se deu por parte do secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, “tendo em vista as festas de fim de ano”.

Conforme o comunicado, as aulas deverão ser retomadas no dia 6 de janeiro e os dias letivos devem ser recuperados com ajustes no calendário escolar de cada instituição de ensino. Ainda não há informações sobre a repercussão nos calendários das escolas, que já contavam com a programação de formaturas e férias divulgadas, repercutindo em toda a comunidade escolar.

