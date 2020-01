Rio Grande do Sul Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS faz “propaganda” da indústria calçadista gaúcha na Itália

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Ruy Irigaray (foto) encontrou-se com o embaixador Eduardo dos Santos, do Consulado Geral do Brasil em Milão, na Itália, para apresentar os setores da moda, têxtil, calçadista e metal-mecânico do Rio Grande do Sul Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Ruy Irigaray (foto) encontrou-se com o embaixador Eduardo dos Santos, do Consulado Geral do Brasil em Milão, na Itália, para apresentar os setores da moda, têxtil, calçadista e metal-mecânico do Rio Grande do Sul (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Na última sexta-feira (10), o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, Ruy Irigaray, encontrou-se com o embaixador Eduardo dos Santos, do Consulado Geral do Brasil em Milão, na Itália, para apresentar os setores da moda, têxtil, calçadista e metal-mecânico do Estado.

Conforme Irigaray, o objetivo da reunião foi atrair novos investimentos e estabelecer parcerias com as indústrias e empresas que importam esses produtos do RS.

“Vejo esta missão como oportunidade de realizar a internacionalização das empresas gaúchas que ainda não estão presentes na Europa. E, em conjunto com a Apex-Brasil, Itamaraty e o consulado italiano no RS, representado pelo Cônsul-Geral da Itália em Porto Alegre, Roberto Bortot, estamos trabalhando para estreitar mais ainda a relação comercial entre o RS e a Itália, criando novos ensejos de negócios e expondo os projetos do Invest RS quanto à infraestrutura e parcerias público-privadas, estabelecendo o RS como uma grande oportunidade para fundos de investimentos vindos da Europa e, principalmente, da Itália”, disse Irigaray.

Neste domingo (12), Irigaray foi até a cidade de Riva del Garda, onde ocorreu a 93ª edição da Expo Riva Shuch, tradicional feira do setor que recebeu compradores de mais de cem países.

Disposto a ampliar o volume de exportações de calçados gaúchos, o secretário conversou com representantes de traders europeias, empresas que compram o produto para revendê-lo nos países europeus.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário