Seduc indica escola de Alvorada para receber modelo cívico-militar

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) indicou a Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, de Alvorada, para receber o modelo cívico-militar. A instituição faz parte do programa do RS Seguro e oferece Ensinos Fundamental e Médio para 730 alunos. Paulo Magalhães, diretor-geral da Seduc, destacou, durante reunião na Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de Gravataí, os benefícios da implementação à direção e ao Conselho de Pais e Mestres (CPM) da escola.

Vale ressaltar que a proposta precisa passar por uma consulta pública junto a comunidade. A mesma deverá ocorrer nos próximos dias. O diretor-geral informa ainda que a secretaria pretende iniciar o ano letivo de 2020 já com o novo modelo.

Além da Carlos Drummond de Andrade, a secretaria também indicará a Escola Estadual de Ensino Médio Alexandre Zattera, de Caxias do Sul, para o projeto. Estão aptas a receber o programa do governo federal instituições de ensino médio e fundamental que possuam entre 500 e 1 mil alunos. Os locais precisam fazer parte do programa RS Seguro. Para as selecionadas, o Ministério da Educação vai disponibilizar R$ 1 milhão para adaptações ao novo modelo.

