Segunda edição do Sebrae Start está com as inscrições abertas. Interessados têm até o dia 13/10 para se candidatar

Imagine uma trilha online e gratuita, dividida em quatro estágios focados nas principais atividades para ajudar a desenvolver e validar na prática um modelo de negócio inovador, na qual você vai percorrendo e recebendo conteúdos e mentorias com experts de mercado. Assim é o Sebrae Start, um programa do Sebrae RS, que está com as inscrições abertas para a segunda edição.

O programa é desenvolvido em nove semanas. O foco são startups que estão em estágios iniciais ou ideias de negócio com potencial para se tornarem startups. “A trilha foi montada para futuros empreendedores que querem iniciar um negócio e precisam daquele auxílio para encontrar a melhor forma de tirar a ideia do papel, evitando os principais erros iniciais”, comenta a gestora do programa, Jamila Lopes Ferreira.

Além disso, é preciso ter vontade de empreender numa lógica de modelo inovador e escalável. A novidade desta segunda edição é que, a partir do segundo estágio da trilha, os participantes – com as ideias têm potencial para tornarem-se startups – terão acesso a uma tutoria online e por whatsApp, que será feita pela Semente Negócios.

Ao final, as dez melhores ideias serão apresentadas para uma banca de especialistas no Pitch Day. Os três primeiros colocados estarão pré-selecionados para a banca do Startup RS, programa do Sebrae RS voltado para startups, e o primeiro colocado receberá duas mentorias: uma sobre modelagem de negócios e outra sobre investimentos. Não perca tempo. Para saber mais acesse https://start.sebraers.com.br, faça o teste para saber se a sua ideia pode virar uma startup e se inscreva.

Etapas

Na primeira etapa, os empreendedores identificam um problema no mercado, algo que é mal resolvido e que precisa de uma solução. É preciso validar se o problema realmente existe, ou seja, se é uma dor relevante o suficiente para que as pessoas paguem para resolvê-la.

A segunda fase é a modelagem de negócio, em que os empreendedores já conhecem melhor seu público-alvo e entendem como o problema impacta o seu dia a dia. Com essas informações, já é possível pensar em soluções mais assertivas e que se diferenciem dos concorrentes. Ao final, é preciso comprovar que o produto resolve um problema real, que existe um mercado potencial e que é possível ganhar dinheiro com a solução.

A terceira fase é constituída da criação do negócio. É uma etapa importante na transição entre uma organização focada no aprendizado e na execução. Neste estágio, busca-se resolver o problema da forma mais simples possível, comprovando que a solução gera valor para os possíveis clientes. O desafio é fazer as primeiras vendas.

Chegou a hora de mostrar o negócio para uma banca que trará um olhar crítico e poderá dar sugestões para seguir desenvolvendo a startup de forma sustentável. Serão selecionados dez empreendedores que farão uma rápida apresentação no Pitch Day, oportunidade de conseguir potenciais parceiros ou investidores.

