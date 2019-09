Segunda temporada do “Bourbon Fit” leva aulas gratuitas de ritmos para o Bourbon Assis Brasil

A segunda temporada do Bourbon Fit já tem data para acontecer. Até o dia 30 de outubro, sempre nas quartas-feiras, das 9h30min às 10h30min, os frequentadores do Bourbon Assis Brasil poderão participar de aulas gratuitas que mesclam movimentos aeróbicos com ritmos.

As aulas, que acontecem no estacionamento do empreendimento, são oferecidas pela SmartFit e pelo Bourbon shopping, e são comandadas pelos professores da academia localizada no shopping.

Durante uma hora, os profissionais da academia darão instruções aos participantes em diferentes modalidades de exercícios físicos com o objetivo de promover o bem-estar e os hábitos saudáveis. As aulas são abertas à maiores de 18 anos.

