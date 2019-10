Sem atletas de clubes brasileiros, Tite convoca a Seleção para os últimos amistosos deste ano

O técnico Tite optou por não chamar jogadores que atuam no Brasil para os últimos amistosos da Seleção Brasileira em 2019. O treinador divulgou nesta sexta-feira (25) a lista com os 23 atletas convocados para os confrontos contra Argentina e Coreia do Sul, nos dias 15 e 19 de novembro, respectivamente.

Entre as novidades, ganharam chance o lateral Emerson, do Betis, o volante Douglas Luiz, que vem tendo boas atuações no Aston Villa, e o atacante Rodrygo, que começou a conquistar espaço no Real Madrid. O zagueiro Felipe voltou a ser convocado, assim como o atacante David Neres.

A opção de Tite por não levar atletas que jogam no Brasil evita prejudicar as equipes em meio ao Brasileirão. No caso do Flamengo, há também a decisão da Libertadores, no dia 23, apenas quatro dias depois do jogo contra a Coreia. Veja os jogadores convocados: