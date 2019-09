Sem Neymar, o PSG vence o Real Madrid na estreia na Champions

Neymar viu da arquibancada do estádio Parque dos Príncipes a estreia do PSG (Paris Saint-Germain) na Champions League, nesta quarta-feira (18), contra o Real Madrid. Enquanto o brasileiro cumpria o primeiro de seus dois jogos de suspensão no torneio, coube ao argentino Di María, duas vezes, e ao belga Meunier marcarem os gols da vitória dos franceses por 3 a 0. O Real teve um gol de Bale anulado após revisão do VAR, por toque de mão.

Neymar foi punido pela Uefa por reclamar nas redes sociais da atuação da arbitragem no duelo do time de Paris contra o Manchester United, nas oitavas de final da última edição do torneio. Ele só estará apto a jogar na terceira rodada da fase de grupos, contra o Club Brugge (BEL), em 22 de outubro.

O PSG também não contou com o francês Kyllian Mbappé e o uruguaio Edinson Cavani, ambos lesionados. O Real Madrid, por sua vez, teve sete desfalques, entre eles o lateral brasileiro Marcelo. Em campo, as ausências pesaram mais para o time espanhol, que tinha dificuldade para chegar ao ataque com qualidade, além de deixar espaços na defesa, muito bem aproveitados por Di María.

Na próxima rodada, os franceses enfrentarão o Galatasaray (TUR), que estreou com empate por 0 a 0 diante do Brugge, próximo adversário do Real Madrid na Chave A. Também nesta quarta-feira, o primeiro duelo entre os portugueses Cristiano Ronaldo, 34, da Juventus, e João Félix, 19, do Atlético de Madrid, pelo Grupo D, terminou empatado.

Enquanto o camisa 7 do time italiano teve atuação discreta, o atacante da equipe espanhola foi quem chamou a responsabilidade no início da partida. Ele só não balançou as redes devido às boas defesas do goleiro polonês Szczesny.

Com o arqueiro fechando a meta, a Juventus chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Cuadrado e Matuidi. Os espanhóis foram buscar o empate. Primeiro, Savic descontou e, depois, Herrera marcou aos 45 minutos, deixando tudo igual em Madri.

O líder da chave que tem Juventus e Atlético é o Lokomotiv Moscou, que venceu o Bayer Leverkusen, fora de casa, por 2 a 1. Na Ucrânia, o Manchester City, atual campeão inglês, foi o único time da Inglaterra que estreou com vitória nesta edição da Champions. Ganhou do Shakhtar Donetsk, por 3 a 0. O brasileiro Gabriel Jesus marcou o terceiro gol dos ingleses.

Além das derrotas de Chelsea e Liverpool na abertura da competição, o Tottenham, atual vice-campeão europeu, empatou com o Olympiacos por 2 a 2. O City só não lidera sua chave porque o Dínamo Zagreb goleou a Atalanta por 4 a 0. A equipe croata será o próximo adversário do time comandado por Pep Guardiola.

