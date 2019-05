Sem vencer no Brasileiro, Renato mantém discurso de recuperação: “Se alguém acha que não vai decolar, pegue suas fichas e aposte”

*Valéria Possamai

Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, deste vez para o Ceará, o técnico Renato Portaluppi manteve o discurso de que o time vai decolar na disputa da competição. A vice-lanterna da zona do rebaixamento é motivo de insatisfação, contudo, o comandante garante que a situação não gera preocupação.

“Você tem alguma dúvida que meu time vai decolar? Não tem prazo. São 38 rodadas. Foram cinco jogos, faltam 33 rodadas. Se alguém acha que não vai decolar, pegue suas fichas e aposte. Não estou nem um pouquinho preocupado. Lógico que não estou satisfeito, pela posição do Grêmio na tabela. Mais um vez não entramos focados nos primeiros minutos e tomamos dois gols. Depois, atacamos o tempo todo, o adversário se fechou. Não conseguimos o empate, mas acontece. Bola para frente “, disse o técnico após a partida no Castelão.

Na avaliação de Renato, derrota foi atribuída novamente a desatenção dos jogadores. O treinador destacou que o dois gols do time da casa saíram muito mais por erros do que méritos. “Não tirando os méritos do Ceará, mas o Ceará achou os dois gols. No restante, o Paulo Victor ficou assistiu a partida. Acredito que o resultado mais justo seria o empate. Os dois gols hoje foram mais por erros nossos do que méritos do adversário.”

Com o novo revés, o Grêmio estaciona com dois pontos na tabela em cinco jogos disputados. Esta é pior arrancada do time no Brasileirão desde 1998.

O próximo jogo do Grêmio será nesta quarta-feira, 22, às 21h30, em Caxias do Sul, contra o Juventude, válido pela primeira etapa das oitavas de final da Copa do Brasil 2019.

O time volta a campo pelo Brasileirão somente no final de semana, contra o Atlético-MG, na Arena. Pelo terceiro cartão amarelo recebido, Matheus Henrique estará suspenso desta partida.

Boletim médico

Durante a entrevista coletiva, Renato anunciou que Luan está fora do jogo de ida, pelas oitavas da Copa do Brasil, na quarta-feira. O atacante sofre de um estiramento muscular.

Outro baixa é Walter Kannemann. O argentino teve uma lesão na coluna e deve ficar de fora inclusive da lista de convocados da Seleção Argentina para a Copa América.

A boa notícia ficou por conta de Maicon. O capitão, que novamente foi preservado, deve retornar à equipe no jogo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

