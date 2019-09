Semana inicia com 188 novas vagas de emprego no Sine Municipal

O Sine Municipal inicia a semana oferecendo 188 novos postos de trabalho para quem está a procura de emprego. Entre as oportunidades disponíveis nesta segunda-feira (16), o maior número de vagas é para vigilante (8 vagas), garçom e supervisor de vendas de serviços, ambas com sete vagas cada.

A sede do Sine funciona das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. Para concorrer à vaga, o candidato precisa comparecer na unidade portando a sua carteira de trabalho e seu comprovante de residência.

DIA D – Em setembro, o DIA D será realizado na sexta-feira (27), e terá alcance nacional. Será uma data especial de atendimento às pessoas com deficiência (PCDs) e reabilitados do INSS. O objetivo é promover a inclusão no mercado formal de trabalho em um dia de atendimento exclusivo para esse público. A ação está integrada com a Agenda do Trabalho Decente e o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite, da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, e tem como um dos seus principais eixos de atuação a promoção da inclusão e da igualdade, desenvolvendo ações de qualificação e conscientização das empresas para a inserção do público PcD no mercado trabalho.

Confira as vagas abaixo:

Açougueiro – 3

Agente de segurança – 1

Ajudante de eletricista – 1

Ajustador mecânico – 2

Almoxarife – 2

Arquiteto de edificações – 1

Atendente de farmácia – balconista – 2

Auxiliar de arquitetura – 1

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 3

Auxiliar de expedição – 1

Auxiliar de limpeza- 2

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de mecânico de autos – 6

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar de pintor de automóveis – 1

Chapeador de automóveis – 1

Conferente de carga e descarga – 1

Contador – 1

Costureira em geral – 3

Cozinheiro geral – 5

Desenhista de móveis – 1

Duteiro – 1

Eletricista – 1

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1

Eletricista de veículos de máquinas operatrizes – 2

Encarregado de obras – 1

Enfermeiro – 3

Ferramenteiro – 1

Fresador (fresadora universal) – 1

Garçom – 7

Governanta de residência – 1

Impressor digital – 2

Instalador hidráulico – 2

Laboratorista industrial – 1

Marceneiro – 2

Marmorista (construção) – 1

Mecânico – 6

Mecânico de automóvel – 6

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 1

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) – 3

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 1

Mecânico de usinagem (manutenção) – 2

