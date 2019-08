Semifinais da Copa do Brasil: Grêmio e Athlético-PR abrem disputa na Arena

*Valéria Possamai

Nesta quarta-feira (14), a Arena sedia o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Grêmio e Athlético-PR abrem a disputa por uma das vagas às finais da competição. A partida está marcada para às 21h30, em Porto Alegre.

Com a primeira decisão em casa, o time gaúcho vai em busca de um resultado positivo em seus domínios. Para isso, conta com o apoio de seus torcedores, 42 mil gremistas são aguardados. O presidente do clube, Romildo Bolzan Jr., em um pronunciamento na véspera da partida, pediu solidariedade e convocou o público tricolor para o duelo contra os paranaenses.

Com relação ao time, Renato Portaluppi deixa uma dúvida no ataque. André e Diego Tardelli disputavam a vaga de centroavante. No restante, a formação deve ter a mesma base que vem atuando nas últimas partidas. Assim, o provável Grêmio tem: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre, Everton; André (Diego Tardelli).

Transmissão

Acompanhe a Jornada Esportiva entre Grêmio e Athlético-PR na Rádio Grenal, FM 95,9.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: