Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Foto: Agência Brasil

Empresas contribuintes do Senac-RS que desejam vagas gratuitas no Programa Jovem Aprendiz em 2020 já podem acessar o edital do Programa Senac de Gratuidade (PSG) no site www.senacrs.com.br/jovemaprendiz e fazer o cadastro para participação.

A distribuição das vagas por empresa acontecerá exclusivamente por meio do Edital online, dividido em quatro etapas: cadastro da empresa e suas filiais (de 12/12/2019 a 10/01/2020); reserva de vagas nas turmas da programação (de 16/01 a 05/02); resultado do edital (12/02) e contratação do jovem aprendiz (até 10 dias úteis antes do início das aulas).

É por meio do Programa de Aprendizagem Profissional, também conhecido como Jovem Aprendiz, que o Senac e as empresas promovem a inserção de jovens no mercado de trabalho. A empresa contrata o jovem aprendiz e o inscreve no Senac. A partir daí o curso alterna jornadas no Senac e na empresa, proporcionando o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Para 2020, o Senac-RS irá ofertar o curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A capacitação, com 1.600 horas de duração, é dividida em 480 horas teóricas, realizadas em sala de aula, e 1.120 horas práticas, realizadas nas empresas.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.senacrs.com.br/jovemaprendiz, pelo WhatsApp (51) 98594-3948, ou pelo e-mail jovemaprendiz@senacrs.com.br.

