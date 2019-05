Senac-RS traz futuro do varejo para loja física na Feira Brasileira do Varejo

Uma jornada de conexão entre o físico e digital. Esse é o objetivo da Trend Store Senac, ponto de encontro da Feira Brasileira do Varejo (FBV) 2019 para quem quer experimentar o que existe de mais moderno e inovador no setor. Nesta edição, a feira acontecerá de 28 a 30 de maio, no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre.

Realizada com curadoria da AnLab – Centro de Inovação, a loja vai apresentar mais de 20 tecnologias somadas a experiências no ponto de venda, tais como vitrine e espelho interativos, provador inteligente, realidade aumentada e virtual, marketing olfativo, robótica, iluminação dinâmica e opção de pagamento digital. São soluções que dão mais dinâmica às operações e auxiliam a gestão na tomada de decisão, como RFID softwares Big Data e de inteligência artificial, entre outras.

A Trend Store Senac é um espaço com mais de 120 metros quadrados que terá a parceria das empresas Yuool, Spirito Santo, Juliana Sanmartin e Chocólatras, que estarão operando e proporcionando uma experiência real de consumo aos participantes do evento. A loja conta ainda com empresas de todo o país apresentando soluções tecnológicas que atendem do pequeno ao grande varejista, todas passíveis de serem aplicadas e customizadas de acordo com cada negócio e necessidade.

Para o diretor regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa, por meio da Trend Store a instituição cumpre seu compromisso de trazer soluções para o comércio de bens, serviço e turismo. “A nossa missão é educar e capacitar para o setor e, ao investir em um ambiente de inovação como este, estamos atendendo necessidades e acompanhando as mudanças do mercado”, comenta. Para ele, a loja é uma experiência que pode ser vivida por quem quer melhorar seu negócio, capacitar suas equipes e oferecer atendimento e produtos de qualidade para seus clientes. “Tecnologia se tornou o meio para facilitar a compra do consumidor que ocupa seu devido lugar como protagonista”, completa.

Tecnologias disponíveis

Vitrine Interativa Impressora de Café Impressora de Café

– Robô de autoatendimento – Robios

Robô social de atendimento presencial

Empresa: Human Robotics (Robótica e inteligência artificial)

– Vitrines e espelhos interativos

– Provador inteligente

Interatividade e navegação com um simples toque. Proporciona ao consumidor uma experiência de compra exclusiva.

Empresa: ICX Labs (Soluções ominichannel em produtos IoT)

– Software Gestão de Loja / Omnichannel

– Planejamento de Compras

– Pickup Stores

Tecnologia de base e que conecta todas as soluções da loja. OTB (planejamento e distribuição de compras), RFID (rastreabilidade, agilidade, confiança e acuracidade de estoques), venda móvel e painel de indicadores.

Empresa: Cake ERP (Sistema de gestão de loja)

– Identidade Sonora e playlist personalizadas para varejo

Usa inteligência de dados e curadoria musical na criação da melhor experiência para clientes e colaboradores no PDV.

Empresa: Bananas Music Branding (Curadoria musical)

– Display Touch Screen

Catálogos interativos para o varejo. Em telas touchscreen, traz informações dos produtos para as lojas físicas.

Empresa: Aqua Multitoque (Catálogos interativos)

– Inventário Mobile

– Tecnologia RFID

– Smart List (Gestão Vendedores)

BussinessShop que reúne PDV, retaguarda, estoques integrados, RFID, dezenas de relatórios para o controle do seu negócio, vendas mobile, gestão dos vendedores e representantes, etc.

Empresa: Server (Softwares para varejo)

– Pagamento digital

– Soluções Big Data (CPD)

Apresenta soluções em meios de pagamento, relacionamento com o cliente, marketplace phygital e aplicativos.

Empresa: 4all (Hub de transformação digital)

– Realidade Virtual e Aumentada

Através do uso da realidade virtual o cliente será tele transportado para um ambiente imersivo em 360°, onde será impactado por informações sobre a marca e produto, sendo possível interações em tempo real.

Empresa: PLAN XP (Experiências interativas e realidades estendidas)

– Software Marketing Digital

Plataforma Gerentes Digitais, tecnologia focada no conceito Online-to-Offline (O2O). Propõe o empoderamento dos gerentes das lojas ou unidades físicas para se comunicarem diretamente com seus clientes locais no mundo digital (Google e Facebook).

Empresa: Bornlogic Tecnologia (Gestão de mídia digital)

– Plataforma digital Varejo (site e app)

As ideias e projetos convertem o complexo em simples, e ajudam empresas arrojadas a superar limites e descobrir novos valores, onde pessoas, negócios e tecnologias se encontram.

Empresa: Younner (Projetos digitais)

– Iluminação Sustentável e Inteligente

Sistema de iluminação dinâmica que tem como objetivo ajustar o relógio biológico e equilibrar o metabolismo. O ajuste do ciclo da luz é programado através de um controlador eletrônico, determinando o tempo de cada temperatura de cor de luz, assim como sua intensidade.

Empresa: Luxion (Sistemas de iluminação)

– Vitrines em Led

– Paineis Holográficos

A Master Leds conta com tecnologia de alta definição em diferentes tamanhos, indoor e outdoor, proporcionando qualidade de imagem e definição de contraste, mais brilho e design.

Empresa: Master Leds (Painéis de Led full HD)

– Identidade Olfativa de Loja

Responsável por desenvolver identidade Olfativa com um cheiro exclusivo para a loja.

Empresa: LiliScent (Marketing Olfativo)

– Solução Big Data (CDP)

Permite a utilizacão de dados para se relacionar de forma ultrassegmentada com seus clientes.

Empresa: Iris

– Infraestrutura tecnológica

Tecnologias inovadoras para suporte e digitalização do varejo.

Empresa: Logicalis

– Arquitetura de rede

Disponibiliza soluções para criar uma infraestrutura sólida que permite ao varejista transformar o seu negócio e ofertar uma melhor experiência para os seus associados e clientes.

Empresa: CISCO