Senado dos Estados Unidos inicia processo de anulaÃ§Ã£o de lei de saÃºde de Obama

O desmantelamento do “Obamacare” é uma prioridade do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e dos republicanos nas duas Casas legislativas, controladas pelo partido. O atual presidente do país é filiado ao Partido Democrata.

A lei

A lei, votada em 2010, proíbe as seguradoras de variar os preços dos planos com base no histórico clínico ou no sexo, recusar-se a assegurar um paciente muito caro, ou limitar a quantidade de reembolsos anuais – o que eram práticas legais e que levaram alguns pacientes com doenças graves à ruína.

Em troca, a lei exige que qualquer pessoa localizada nos Estados Unidos, americana ou estrangeira, deva aderir a um plano de saúde sob pena de uma multa.

A reforma também definiu os tratamentos que as seguradoras devem cobrir sistematicamente. Todo seguro deve incluir, por exemplo, internações. E os cuidados preventivos, como exames de diabetes ou câncer, vacinas ou métodos contraceptivos devem ser integralmente reembolsados.