O Senado dos Estados Unidos não reuniu os votos necessários para evitar a polêmica venda de US$ 8,1 bilhões (cerca de R$ 30,6 bilhões, pela cotação atual) em armas para a Arábia Saudita. A Câmara de Deputados dos EUA havia bloqueado a venda. O presidente Donald Trump, então, vetou a resolução do Congresso. Agora, no Senado, a venda foi liberada.

