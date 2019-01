Parlamentares que trabalham para derrotar Renan Calheiros (MDB-AL) na disputa pelo comando do Senado aproveitaram a entrada oficial de Simone Tebet (MDB-MS) no páreo para dar tração a estratégia que pode ampliar a divisão no MDB. Eles aventam a possibilidade de, caso Simone vença a disputa interna no partido, convencer os demais pré-candidatos a abdicarem do pleito em favor dela.

