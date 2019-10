Sensações na Mostra Elite Design

O “Lounge de Eventos Sensações” da 3ª edição da Mostra Elite Design foi idealizado pelos curadores do evento, Luiz Fernando Rhoden e Tales Beier Ferreira arquitetos do escritório Recyklare. O ambiente funcional faz referências à flora e a fauna brasileira, com cores exuberantes e fragrâncias que lembram a floresta tropical, voltado para a bela vista do Guaíba e seu esplêndido pôr do sol. O espaço será o palco das principais atrações da exposição. O ambiente conta com importantes parcerias como a Caderode, Ceusa, Tessile Textil, Móveis da Luciane Design e da Massotti, estofados da Casa de Pedra e da Leffa Estofados, tapeçaria da Expresso do Oriente, pedras da Promarmo, CDA marmoraria.

A Mostra Elite Design acontece de 27 de setembro a 24 de novembro, no Clube de Regatas Guaiba Porto Alegre-GPA, situado na rua João Moreira Maciel, nº 470, em Porto Alegre.

