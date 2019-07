Seria o fim do romance entre Cole Sprouse e Lili Reinhart?!

Um dos casais teen mais amados dentro e fora das telinhas pode ter chegado fim. A revista US Weekly levantou essa possibilidade após Cole Sprouse e Lili Reinhart terem sido vistos “mantendo distância” um do outro, em uma festa na Comic-Con San Diego, para divulgar a quarta temporada de Riverdale, série em que os dois interpretam um casal.

Segundo a revista, Cole foi embora da festa apenas na companhia dos parceiros de cena KJ Apa e Camila Mendes, enquanto Lili continuou lá. Os dois teriam aparecido juntos em fotos e “agido normalmente”, mas a Us Weekly conversou com uma pessoa próxima do ator, que confirmou o fim do relacionamento.

O casal assumiu que o amor entre Jughead e Betty também existia fora das telinhas há cerca de dois anos, após terem se conhecido durante as gravações da série. Ainda não se sabe qual será o destino do casal nesta nova temporada de Riverdale, mas, tomara que na vida real, este seja só um término breve, como os de Jughead e Betty, né?! Eles são tão fofos juntos!

No domingo, o site Entertainment Tonight publicou um vídeo com vários trechos dos bastidores, cheio daqueles erros de gravação que divertem tanto os atores quanto o público! A série estará disponível a partir de 9 de outubro no canal CW. Até lá, podemos matar as saudades com esse vídeo!

Deixe seu comentário: