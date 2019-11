TV Brasil apresentou série de reportagens Ubuntu: Eu Sou o que Nós Somos.

Ativistas, grupos culturais e religiosos comemoram hoje (20) o Dia da Consciência Negra com várias atividades em frente à estátua de Zumbi dos Palmares, no centro do Rio de Janeiro.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Divulgação