Os órgãos municipais que prestam serviços essenciais em Porto Alegre atuam em regime de plantão ao longo desta sexta-feira, 15 de novembro, feriado nacional alusivo ao Dia da Proclamação da República. Segundo a prefeitura, as atividades retornam com expediente regular na semana que vem. Informações adicionais podem ser obtidas no site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.