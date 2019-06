Na manhã desta quarta-feira (19) foram depositados os salários dos servidores do Rio Grande do Sul que recebem até R$12 mil. Dessa forma, 332.704 vínculos – 97,25% do total – já estão quitados. De acordo com calendário divulgado pela Secretaria da Fazenda no mês passado, a última faixa será paga na sexta (21).

