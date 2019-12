Porto Alegre Servidores municipais de Porto Alegre também podem antecipar 13º na Caixa

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Condições especiais de contratação valem somente até o dia 10 de janeiro. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Condições especiais de contratação valem somente até o dia 10 de janeiro. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Os servidores da Prefeitura de Porto Alegre e do Previmpa (Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre) podem pedir também na Caixa a antecipação do 13º salário. Os interessados tem até o dia 10 de janeiro de 2020 para procurar sua agência e contratar o crédito com taxa especial de 2,15% a.m. A medida vale para os servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e vinculados a estatutos próprios.

“A Caixa é o banco de relacionamento da Prefeitura de Porto Alegre. Nosso objetivo é continuar a atender bem os servidores, oferecendo os melhores produtos e taxas para todos”, afirmou o superintendente regional da Caixa em Porto Alegre, Marcos Tavaniello. O servidor que contratar o benefício agora, terá amortização somente em 20 de março de 2020, data do crédito pela prefeitura da respectiva parcela antecipada do 13º salário.

Para contratar o crédito, o interessado precisa apresentar somente seu documento de identificação com foto, comprovante de endereço e o contracheque do último 13º salário recebido. A autorização para a antecipação ocorre dentro do escopo da Lei Municipal 12.652 de 13 de dezembro de 2019 e regulamentação contida no Decreto Municipal de Porto Alegre 20.425 de 13 de dezembro de 2019.

