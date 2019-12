Rio Grande do Sul Servidores protestam contra o pacote do governo gaúcho em frente ao Piratini

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

Manifestantes se dirigiram em caminhada à Praça da Matriz Foto: O Sul Servidores Piratini (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Servidores estaduais, principalmente da área da educação, realizam nesta terça-feira (17) uma manifestação em frente ao Palácio Piratini, no Centro de Porto Alegre, contra o pacote de medidas do governo gaúcho que reestrutura as carreiras e a Previdência dos funcionários públicos.

Os manifestantes se dirigiram à Praça da Matriz após caminhada pela área central da cidade, o que provocou congestionamentos no trânsito ao longo da manhã.

A maior parte das propostas da reforma administrativa deve ser votada na Assembleia Legislativa apenas no ano que vem. Nesta manhã, o governador Eduardo Leite recebeu deputados aliados no Palácio Piratini.

