30 de dezembro de 2019

Entre os destaques estão o Circuito Verão Sesc de Esportes, o Circuito Sesc de Corridas e os 39º Jogos Comerciários Foto: Marcos Nagelstein Foto: Marcos Nagelstein

O calendário esportivo do Sistema Fecomércio-RS/Sesc já tem muita programação confirmada para 2020. Além do 19º Circuito Verão Sesc de Esportes, que já está começando, estão confirmadas as 19 etapas classificatórias e mais a grande final do Circuito Sesc de Corridas, além dos 39º Jogos Comerciários. Entre as novidades, estão mais três modalidades inseridas no Circuito Verão 2020: o Basquete de Trio, o Skate e o Surf. Confira a programação abaixo e mais informações em www.sesc-rs.com.br/esporte.

Janeiro começa já com as etapas municipais do Circuito Verão Sesc de Esportes. A expectativa é envolver pelo menos 12 mil atletas em mais de 100 disputas até a final, que está confirmada para Torres, nos dias 07 e 08 de março. A atração musical do evento também já está confirmada, será o show gratuito de Diogo Nogueira, com o show “Tá Faltando o quê?”, no sábado (07/01), a partir das 20h30, na Praia dos Moles (Praça da SAPT – Av. Beira Mar, s/n). No dia 08 de fevereiro, começa o Circuito Sesc de Corridas. A prova de Atlântida Sul será a primeira das 19 etapas previstas para o ano. As inscrições estarão abertas a partir do dia 1º de janeiro pelo site https://www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas.

Esporte Sesc

Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, “Esporte Sesc – Praticar Faz Bem”, pilar do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, realiza torneios e competições, tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Sesc Triathlon e o Circuito Sesc de Corridas, além das ações voltadas à qualidade de vida promovidas pelas Academias Sesc, que mantém desde 2011 certificação NBR ISO 9001:2015.

Calendário Esportivo Sesc/RS – 2020

Janeiro

Ao longo do mês – Circuito Verão Sesc de Esportes – Etapas municipais

Fevereiro

08/02 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Atlântida Sul (Largada às 16h30)

Ao longo do mês – Circuito Verão Sesc de Esportes – Etapas municipais

Março

07 e 08/03 – Circuito Verão Sesc de Esportes – Etapa final em Torres

15/03 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Caxias do Sul

22/03 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Capão da Canoa

29/03 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Santa Maria

Abril

05/04 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Novo Hamburgo

19/04 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Santana do Livramento

26/04 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Camaquã

Maio

03/05 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Rio Grande

17/05 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Lajeado

27/05 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Porto Alegre (Dia do Desafio)

31/05 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Gramado

Junho

28/06 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa São Leopoldo

Julho

12/07 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Passo Fundo

26/07 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Guaíba

Agosto

23/08 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Ijuí

Setembro

13/09 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Pelotas

27/09 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Torres

Outubro

18/10 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Uruguaiana

Novembro

08/11 – Circuito Sesc de Corridas – Etapa Santa Cruz do Sul

14 e 15/11 – 39º Jogos Comerciários – Etapa final (Sesc Protásio Alves – Porto Alegre)

22/11 – Sesc Triathlon – Tramandaí

Dezembro

06/12 – Circuito Sesc de Corridas – Final Estadual em Torres

