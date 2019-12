Acontece Sesc/RS recebe Troféu Destaque do Esporte 2019 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

O Sesc/RS foi uma das instituições reconhecidas com o Troféu Destaque do Esporte 2019 Foto: Bruno Funk/Divulgação Foto: Bruno Funk/Divulgação

O Sesc/RS foi uma das instituições reconhecidas na quarta-feira (11) com o Troféu Destaque do Esporte 2019 entregue pela Diretoria-Geral de Esporte, Recreação e Lazer da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte) de Porto Alegre.

A entrega aconteceu no Teatro Renascença e foram homenageados 40 profissionais entre professores, atletas, colaboradores e parceiros que contribuíram para a realização dos eventos esportivos durante o ano, nas categorias pedagógico, futebol, eventos, Mexatchê, Bairro em Ação e parceiros.

“É uma forma singela de dizermos um obrigado um pouco mais especial a essas pessoas que tornaram os nossos quase 400 mil atendimentos do ano possíveis”, destacou o coordenador de Esporte e Lazer, Cláudio Franzen.

O Sesc/RS foi um dos premiados desta primeira edição, na categoria “Parceiros”. O gerente de Esportes do Sesc/RS, Marcelo de Campos Afonso, recebeu o reconhecimento.

“Sempre realizamos eventos esportivos em Porto Alegre, mas o nosso olhar é também direcionado para o interior do Estado e para ações dentro das nossas unidades. Mais especificamente em 2018, ampliamos as realizações de atividades junto aos porto-alegrenses e, por meio do Sesc Redenção, planejamos e organizamos os eventos esportivos e recreativos em vários locais da cidade. O nosso foco são sempre as ações em parceria, pois assim unimos esforços para agregar mais estrutura e otimizar custos. Destaco aqui o Projeto Verão Sesc, que em 2019 pela primeira vez foi realizado em Porto Alegre, obtendo excelentes resultados. Isto só foi possível por meio da parceria entre o Sesc e Prefeitura Municipal. Para 2020, já temos calendário previamente elaborado com diversas ações esportivas e recreativas para comunidade”.

Esporte Sesc

Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, “Esporte Sesc – Praticar Faz Bem”, pilar do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, realiza torneios e competições, tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Sesc Triathlon e o Circuito Sesc de Corridas, além das ações voltadas à qualidade de vida promovidas pelas Academias Sesc, que mantém desde 2011 certificação NBR ISO 9001:2008.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário