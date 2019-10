Sessões gratuitas de cinema para crianças de entidades assistenciais ocorrem na próxima segunda

Na próxima segunda-feira (14), às 10h30min, o GNC Cinemas oferece sessões gratuitas de cinema para crianças de entidades assistenciais. A ação inclusiva e solidária para o Dia das Crianças acontece em parceria com a Sony, com o objetivo de levar diversão aos pequenos. A rede irá ofertar para um grupo de cerca de mil crianças de Porto Alegre uma sessão gratuita do filme “Angry Birds 2” em seus cinemas. Os convidados também ganharão pipoca e suco ou água.

No Shopping Praia de Belas, serão contempladas a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Gilberto Jorge Gonçalves da Silva, Escola Estadual Indígena Nhamandu Nhemopuã, CIJ (Centro Infanto Juvenil) Monteiro Lobato/CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) Restinga Centro, Instituto de Amparo ao Excepcional, Associação Sol Maior, Centro de Educação Profissional São João Calábria, Associação de Moradores Núcleo Prisma e Arredores, Projeto Interagir/Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional, Fundação Pão dos Pobres, Associação dos Amigos da Vila Arapeí e Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz de Oliveira (Balneário Pinhal).

No Shopping Iguatemi, as escolas serão Escola Estadual Ayrton Senna da Silva, Abrigo 36, Associação Madre Teresa de Jesus, AACD/RS (Associação de Assistência à Criança Deficiente), CRAS Magistério/Projetos Sociais (Balneário Pinhal), ACM/RS (Associação Cristã de Moços) Cruzeiro do Sul, Projeto Surfar e Lar Esperança.

Também acontecem sessões especiais em todas as cidades que o GNC Cinemas opera: Caxias do Sul (Shopping Iguatemi); Santa Catarina (Balneário Camboriú – Balneário Shopping), Joinville (Shopping Mueller e Shopping Garten); Blumenau (Shopping Neumarkt) e Criciúma (Nações Shopping).

