Sessões infantis especiais para a criançada no shopping Praia de Belas

Uma novidade boa para as crianças. Começou no último sábado (29), no GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping, sessões infantis especiais para a garotada. Para o mês de julho, a farra estará garantida nos sábados e domingos, que contarã com sessões, às 10h30 e 11h15.

Estão em cartaz: “Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2” e “Toy Story 4”. Esses são os primeiros filmes a serem exibidos no horário da manhã. Pets continua o sucesso de 2016 e mostra como a vida dos cães Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. Já a animação da Disney, Toy Story 4, mostra mais uma aventura de Woody, Buzz Lightyear e o resto da turma, que embarcam em uma viagem com Bonnie e um novo brinquedo chamado Forky.

“Geralmente as manhãs dos finais de semana não contam com muitas opções de programas para as crianças. Como sempre pensamos em estar mais próximos dos nossos clientes, ouvindo e atendendo suas necessidades, criamos esta nova programação em parceria com o GNC Cinemas”, explica Ângela Sosa, Gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping.

Além do cinema, no primeiro andar do shopping está em exposição o Castelo Rá-Tim-Bum, na ala norte e na ala sul tem o JM Kids, um dinossauro móvel em que as crianças podem circular pelo local. Confira a programação infantil no site do Shopping e do GNC Cinemas.

Deixe seu comentário: